Uus Maa juht: külaliskorteritega lahendatakse linna tegemata tööd

Külaliskorteritega arenduste peale ei peaks vaatama viltu, vaid pigem soodustama nende ehitamist mõistlikkuse piires. See on üks viis muuta Tallinnas kinnisvara kättesaadavamaks, kirjutab Eesti suurima kinnisvarabüroo Uus Maa juht Argo Pillesson.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Argo Pillesson külaliskortereid lahenduseks Tallinna vananenud planeeringute probleemile;
- kuidas mõjutab äripindade sund rajamine uute kodude hinda ja miks eelistavad arendajad selle asemel külaliskortereid.