Linnaplaneerimise ameti juht: jutt venivatest planeeringutest on iganenud

Tallinna detailplaneeringute menetlusaegade lühendamisega on viimastel aastatel suurte sammudega edasi liigutud ning töö jätkub selle nimel, et protsessi veelgi kiirendada, kirjutab Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendab Martin Karro väidet, et jutt Tallinna venivatest detailplaneeringutest enam ei vasta tegelikkusele;
- milliste konkreetsete muudatustega tahab linn planeeringute menetlusaegu veelgi lühendada ja arendajatega usaldust kasvatada.