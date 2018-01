Uus regulatsioon piirab ligipääsu USA indeksitele

Kaspar Allik Liina Laks 12. jaanuar 2018, 06:00

BlackRock on üks USA opulaarseimaid indeksifondide pakkujaid. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180112/BORS/180119931/AR/0/AR-180119931.jpg

Jaanuari alguses rakendunud Euroopa Liidu regulatsioonipakett MiFid II oli nii ulatuslik, et veel möödunud aasta lõpus polnud kõikidele finantsekspertidelegi, investorist rääkimata, selge, mida see praktikas tähendab. Esimesed üllatused on juba käes.

Mammutregulatsioon MiFid II, milles on 1,4 miljonit punkti, nõuab investeerimisteenuse pakkujatelt, et nood annaks täpset infot, millise tootega tegu. Näiteks peaks ideaalis jaeinvestoril olema võimalik vaadata, kui suured on tehingutasud – ka peidetud. Kui seda infot pole, ei saa maakler toodet pakkuda. Info peab tulema aga instrumendi loojalt endalt ehk kui siinne investor tahaks haarata portfelli USAs registreeritud iSharesi Russell 2000 ETFi, mis koondab USA väikeettevõtteid, siis on see praegu keelatud, sest info puudub. Samal ajal saab valida iSharesi Euroopas registreeritud ETFi, kuna sellel on dokumendid olemas. ETFi pakkuja ei pea igale pangale eraldi infot jagama, piisab, kui neil on standardne dokumentatsioon, mida kõik pangad kasutada saaksid. Kui infot ei tule, siis toodet Euroopas pakkuda ei saa. SEB pank teatas, et piirangu tõttu on olukord säärane, et kui klientidel on juba nii-öelda keelualuseid väärtpaberid, siis neid saab nii hoida kui ka müüa. "Piirangu korral puudub SEB internetipangas väärtpaberi juures nupp "osta"," selgitas SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas. Sealjuures on tema sõnul niinimetatud eurofondid (UCITS-fondid) erandkorras vabastatud põhiteabedokumendi esitamise kohustusest kuni 2019. aasta lõpuni. "Investoritel on võimalus valida USAs kaubeldavate ETFide asemel Euroopas kaubeldavaid eurofonde, millele on põhiteabedokumendid juba olemas juba," ütles Allas.

