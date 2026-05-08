Tagasi AUTOD

08.05.26, 10:06 Väino Kaldoja rahadega tehnoloogiaäri laieneb seitsmesse Aadria mere riiki Ettevõtjate Väino Kaldoja ja Kristjan-Thor Vähi osalusega automüügitarkvara Autobahn.tech laieneb Sloveenia, Horvaatia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro ning Albaania turgudele.

Pärast Silberauto ülesehitamist ja müüki on ettevõtja Väino Kaldoja suunanud raha ja teadmised uutesse tegemistesse. Nende seas on näiteks nii isesõitvat bussi arendav Auve Tech kui ka automüügitarkvaraga tegelev Autobahn.tech.

Foto: Liis Treimann

Suurima kasvupotentsiaaliga turuna toob Autobahn.techi Aadria mere regioonijuht Darin Janković esile Serbia, mis jääb küll Euroopa Liidust väljapoole, kuid paistab silma oma suuruse ja arenguvõimalustega. Ta selgitas, et kuigi Serbias on kaks korda rohkem elanikke kui Sloveenias ja Horvaatias kokku, registreeriti seal eelmisel aastal vaid umbes 32 000 uut sõidukit.