Geely tahab Volvo taas börsile viia

Varsti võib Stockholmi börsilt lausa kaht erinevat Volvo aktsiat osta. Lisaks praegugi avalikult kaubeldavale veokifirmale plaanib Hiina Geely „oma“ Volvo taas börsifirmaks teha.

See on analüütikute hinnangul ülioptimistlik: Evercore ISI analüütik Arndt Ellinghorst ütles, et isegi 16 miljardi dollari suurune valuatsioon tähendaks, et ettevõte kaupleb kallimal tasemel kui näiteks Daimler või BMW. Aktsiate esmapakkumine leiaks esialgsete plaanide kohaselt aset kas juba tänavu sügisel või järgmisel aastal ning aktsiad noteeritaks paralleelselt nii Stockholmi kui ka Hongkongi börsil.

Pikalt sai oodatud, kuid nüüd hakkab asi tõsiseks minema: Volvo Cars võib juba tänavu börsile jõuda. Financial Timesi andmetel hindab omanikfirma Geely Volvo väärtuseks 30 miljardit dollarit.

Volvo Carsi aastakäive on ligikaudu 24 miljardit dollarit ning aastas valmistatakse ca 570 000 autot. Esimese nelja kuu statistika põhjal tõotab tänavune automüük hea tulla: autosid müüdi 13 protsenti mullusest rohkem, vahendab Reuters. Volvo Carsil on Hiina omaniku tõttu teiste Euroopa autotootjate ees suur eelis, pääsedes takistamatult hiiglaslikult Hiina turule. Volvo Cars kuulub alates 2010. aastast Geely Holding Groupile ning ettevõtte nõukogu esimees on miljardär Li Shufu.

Stockholmi börsil kaupleb juba üks Volvo-nimeline aktsia, Volvo Group. See Volvo tegeleb eelkõige suuremate masinate tootmisega ning lisaharus on neil ka finantstseerimisteenused. Volvo B-aktsia maksab Stockholmi börsil 158 krooni ja on tänavu ligi kaks protsendipunkti tõusnud.