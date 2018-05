Tesla avalikustas Model 3 kaks uut versiooni

Musk avalikustas kaks uut Model 3 versiooni – mõlemal autol on kaks mootorit. Kõrge jõudlusega mudel maksab umbes 78 000 dollarit ning auto tippkiirus on 250 kilomeetrit tunnis. Nullist sajani kiirendab auto 3,5 sekundiga.

Tesla tegevjuht võrdles seda mudelit BMW kõrge jõudlusega M3ga, mille hinnad algavad 67 000 dollarist. „See on sarnane BMW M3ga, aga auto on 15 protsenti kiirem ja parema juhitavusega. See auto teeb ringrajal kõigile samas klassis konkurentidele ära,“ kirjutas Musk Twitteris.

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.