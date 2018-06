Ossinovski märkis Sadamat miljonite eest

Öösel avaldatud Tallinna Sadama aktsionäride nimekirja järgi on suurim siinne erainvestor Oleg Ossinovski, kel õnnestus kätte saada veidi üle saja tuhande väärtpaberi. Sadama aktsiate jaotusskeemi tõttu tuli tal selleks märkimise ajaks letti laduda 4 miljonit eurot.

Ärimees Oleg Ossinovski märkis aktsiaid nii eraisikuna kui ka talle kuuluva Skinest Investeeringute OÜ alt. Kokku sai ta aktsiaraamatu andmetel ligi 104 000 aktsiat. Kuna Tallinna Sadama jaotusskeem nägi ette, et kuni 1000 aktsiat märkinud saavad kõik, vahemikus 1001–3000 aktsiat saab kätte 51,34% soovitust ning alates 3001. aktsiast saab soovija 4,5%, tähendab see, et Ossinovski pidi sellise koguse kättesaamiseks märkima ligikaudu 2,3 miljonit aktsiat. Kuna märkimishind oli jaeinvestori jaoks 1,8 eurot, tähendab see, et Ossinovski pani märkimisel kinni 4 miljonit eurot.

Enam kui miljon eurot panid märkimiseks valmis teiste seas ka investor Andrus Rand, Certus Invest OÜ omanik Igor Mölder ning ettevõtja Peeter Allas. Suurte märkijate seas on ka meediaärimees Hans H. Luik ning samuti Ekspressiga pikalt seotud Gunnar Kobin, vastavalt Minigert OÜ ja Griffen Holdingu alt.

Suuremad investorid müüma ei tõtta

Gunnar Kobin ütles, et teda kallutas Tallinna Sadama aktsia suunas oodatav dividenditootlus ning ta eeldas, et aktsia hind läheb kauplemisel üles. "20protsendine kasv oli ikka vahva,"ütles Kobin, kuid ise ta täna müüjate seas polnud. Ka kasvanud hinna pealt peab ta dividenditootlust sedavõrd atraktiivseks, et aktsiaid edasi hoida. Sadama aktsiat peab ta piisavalt likviidseks ja enda positsiooni piisavalt väikeseks, et saab selle vajadusel igal ajal turul maha müüa. "Kiiret pole," ütles Kobin.

"Tegelikkus on see, et ma eriti ei investeeri üksikaktsiatesse," rääkis Kobin, tuues põhjenduseks, et tal pole võimalust nõnda aktsiaid analüüsida nagu professionaalsed analüütikud. Kuid arvestades Tallinna Sadama pakutud hinda ja dividenditootlust "tundus loll kõrvale jääda". Ainus, millega ta Sadama puhul rahul pole, on aktsiate jaotus: "Ma sain ainult 10% sellest, mis küsisin." Kobin eeldas, et kuna aktsia märgiti kolm korda üle, saab ta 1/3 küsitud aktsiatest. "Olen praegu üsna õnnetu,sest mu tootlus oleks võinud täna olla kolm korda suurem," ütles ta.

Järgmisel aastal peaks börsile tulema Enefit – kas see on investeering, mida järgmisena kaaluda? Kobin ütles, et ei tea praegu Enefitist piisavalt, kuid infrastruktuuriettevõtted ja seda enam hea dividenditootlusega ettevõtted võiks potentsiaalset huvi pakkuda küll.

"Ma arvan, et kõik, kes aktsiat märkisid, mõtlesid ühtemoodi," ütles suurema koguse aktsiaid saanud Andrus Uudmäe. Kogu teadliku elu erinevatesse varaklassidesse investeerinud Uudmäe ütles, et teda kallutas Sadamat märkima mõistlik hinnatase. "Tundus, et ettevõte on hoomatav asi. Väga suurt tulubaasi muutust ma aga ei näe." Uudmäe ütles, et tema pole kindlasti üks neist, kes esimesel päeval müüma läheks – turg alles otsib hinda.