Tagasi 03.05.25, 16:30 Raadiohitid: Viirelaiu peremehe plaanid võõrsil ja tippkohtumine Kaido Jõelehega Nädala hitid avasid silmapaistvaid ettevõtjaid, Kaamos Groupi asutajat Kaido Jõelehte ja Viirelaiu saarel tegutsevat Priit Villemsoni. Kuulajatele pakkus huvi veel verevahetus kohalike pankade eesotsas ja pensionisambad teenimisvõimalusena.

Kaamos Groupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht rääkis avameelses intervjuus nii oma perest, juhtimisest, ärist kui rahast.

Foto: Raul Mee

Nädala hitid:

Viirelaiu peremees plaanib saare müüki, et liikuda turismiäriga Taisse ja Marokosse

Huvitava teekonnaga tegusa ettevõtja Priit Villemson i sõnul tekkis tal saare müügiplaan paar aastat tagasi, kui ta läbi põles. Müügiplaani pole ta maha matnud ja lisas, et möödunud nädalal kirjutas ta ka juba müügikuulutuse valmis.

Saate esimeses pooles arutame, kuidas on ta kogunud nii palju julgust, et majandada oma saart Eestis ning alustada turismiäri Tais. Ta räägib ka oma plaanidest Marokos ja sellest, mis rolli on kinnisvarainvestori loos mänginud üks naabriks juhtunud Kariibi mere saare kuningapoeg.

Lisaks saame teada, millised varaklassid ettevõtja portfelli kuuluvad ja kui edukas on ta olnud börsiinvesteeringutes. Samuti, kas saavutatud miljonäristaatus on selline, nagu lapsepõlves tekkinud unistus ette nägi, ja kuidas ta elupõlise "tõmblejana" läbipõlemisest taastub. Saatejuht on Merian Tiirats.

Viirelaiu peremees plaanib saare müüki, et liikuda turismiäriga Taisse ja Marokosse

Suurärimees maksab töötajatele lapse sünni eest 10 000 eurot

Kinnisvara, ehituse ja energeetikaga tegeleva Kaamos Group i asutaja ja nõukogu esimees Kaido Jõeleht suurettevõtjaks saamist ihanud pole. "Ma ei taha öelda, et äri on tulnud pingevabalt, aga mul pole kunagi olnud eesmärki või soovi saada suurärimeheks, pigem on lapsed olulised," rääkis Jõeleht.

Kaamos maksab esimese ja teise lapse sünni puhul töötajale toetust 10 000 eurot, kolmandaga 20 000 eurot ja neljandaga 30 000 eurot. Ettevõttes peab toetuseks töötama kaks aastat. Toetus tuleb Jõelehe murest, et noored ei taha tänapäeval enam lapsi.

Saates räägib Jõeleht oma lastest, juhtimisest, Kaamose tulevikust ja Sylvesteri müümisest. Samuti arutleb Jõeleht praeguse poliitkultuuri üle, millist jälge ta tahab Eesti majandusse jätta ja avab, mille pealt ta kunagi kokku ei hoia, kas raha teeb õnnelikuks ja kuidas peaksid jõukad inimesed ülejäänud ühiskonda edasi viima. Kaido Jõelehte intervjueeris Ireene Kilusk.

Suurärimees maksab töötajatele lapse sünni eest 10 000 eurot

Kadri Kiisel kitsendas LHV uue juhi valikut

LHV panga juht Kadri Kiisel andis konkursi „Rahatarkuse vedur“ tänuüritusel antud intervjuus teada oma täpsematest plaanidest LHV Grupi uue juhikonkursi osas.

Lisaks räägiti intervjuus aktsiatehingute tasudest, mille osas Kiisel andis LHV poolt selge lubaduse. Intervjueerib Jana Saarkoppel.

Kadri Kiisel kitsendas LHV uue juhi valikut

Tõnu Pekk: uued pangajuhid toogu enda kasumid inimestele lähemale

Verevahetus kohalike pankade eesotsas paneb küsima, kas pangandus Eestis on otsimas uut suunda ja strateegiat. “Äripäeva arvamusliidris” arutleme teemal Tuleva ühe asutaja Tõnu Pekiga, kes korra on Eesti pangandust raputanud.

Tõnu Pekiga räägime, kas kohalikud pangad üldse saaksid suunda muuta või on turg lämmatatud regulatsioonidest. Küsis Eget Velleste.

Tõnu Pekk: uued pangajuhid toogu enda kasumid inimestele lähemale

Kuivade numbrite asemel peidavad pensionisambad nutikaid teenimisvõimalusi

Saates vaatame värske pilguga pensionisambaid kui investeerimise võimsaimaid tööriistu. Anname häid nippe, kuidas nutikalt ära kasutada riigi pakutavaid maksuvõimalusi ja selgitame, miks regulaarne panustamine on tähtsam, kui arvatakse.

Lisaks kergitatame saladuskatet, kuidas oma vara pensionieas välja võtta viisil, mis tootlust ei tapa. Paljastame, millise vea teeb enamik eestlasi detsembris.

Saade on salvestatud käesoleva aasta 19. märtsil Investor Toomase Investeerimisklubi üritusel pensionivalitseja Tuleva juures, kus ettekanded tegid Tulundusühistu Tuleva nõukogu liige Kristi Saare ja Tuleva operatsioonide juht Sten Andreas Ehrlich.