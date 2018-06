Xi Jinping: löögi korral anname vastu

Hiina presidendil Xi Jinpingil oli omajagu ütlemist USA ja Hiina vaheliste kaubandusuhete kohta, vahendab Wall Street Journal.

“Teil Läänes on selline ütlemine, et kui keegi lööb sulle vastu vasakut põske, siis keera teine põsk ette. Meie oma kultuuris ütleme aga, et tuleb vastu lüüa,” kritiseeris Xi.

Kaubanduspinged on viimastel nädalatel tõeliselt suureks muutunud. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on välja kuulutanud tariifid 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele ning Hiina pole USA-le võlgu jäänud. Eelmisel esmaspäeval teatas Trump, et plaanib veel 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele kehtestada 10protsendilise tariifi.

Xi rääkis möödunud neljapäeval toimunud ja Hiina korraldatud globaalsete ettevõtete juhtide üritusel, kuhu oli kokku kutsutud umbes 20 rahvusvahelise ettevõtte juhti. Viimaste seas olid näiteks Goldman Sachsi ja Volkswageni juhtfiguurid.

“Hiina ei anna välisele survele järele ja keeldub mõru puuvilja söömast,” kommenteeris üritusel osalenud, ent anonüümsust palunud isik Wall Street Journalile. “See on Xi poolt paika pandud printsiip läbirääkimisteks.”