Ryanairi kasum sulab

Äripäev 23. juuli 2018, 10:14

Ryanair suutis viimastel kvartalitel pilootide streikidest hoolimata kasumit kasvatada, aga nüüd on näha arvestatavat rahalist mõju.

Kontserni juht Micahel O'Leary ütles börsiteates, et Ryanairil on jätkuvalt madalamad ühikukulud reisija kohta kui konkurentidel ja maht kasvab. Möödunud kvartalis jätkas kasvu reisijate arv.

Kontserni suutis 2019. majandusaasta esimeses kvartalis teha küll 9 protsenti rohkem käivet, kokku 2,08 miljardit eurot, kuid puhaskasum kukkus 20 protsenti, 319 miljoni euroni. Puhaskasumi marginaal kahanes 6 protsendi võrra, 15 protsendi peale. Kasumi kukkumisel on ka üks „looduslik“ põhjendus: nimelt jäi osa Ryanari jaoks väga olulisest lihavõtteperioodist möödunud kvartalisse.

Täna avaldatud kontserni majandustulemused näitavad kasumi kukkumist viiendiku võrra. Ryanair teatas, et kõikide probleemide koosmõju – kõrge kütuse hind, 20protsendine palgatõus osale pilootidele, pilootide streigid vanas Euroopas, keskmiselt 4% madalam lennupileti hind – viisid kasumi vähenemiseni.

Seda kõike arvesse võttes jättis Ryanair püsima kevadel investoritele antud kasumihoiatuse: aasta lõikes oodatakse 1,25–1,35 miljardi euro suurust puhaskasumit. See on Ryanairi esimene kasumihoiatus alates 2014. aastast. Ettevõte andis mõista, et needki numbrid sõltuvad äärmiselt tugevalt alanud kvartali edust.