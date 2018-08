iPhone'i müük varjutab Apple'it

Apple teatas eile pärast börsipäeva lõppu kvartalitulemused, mis vastasid küll analüütikute ootustele, kuid iPhone’ide müük jäi prognoosile siiski veidi alla.

Apple’i käive oli möödunud kvartalis 53,5 miljardit dollarit, tõustes aastaga 17%. Kasum jäi 2,34 dollari juurde aktsia kohta. Analüütikud ootasid, et käibeks kujuneb 52,4 miljardit dollarit ning kasumiks aktsia kohta 2,18 dollarit.

Heade tulemustega hakkas silma kategooria, mida Apple ise nimetab „muudeks toodeteks“. Seal kasvas käive aastases võrdluses 37%, 3,7 miljardile. Muude toodete all peab ettevõte silmas AirPode'i, Apple’i nutikella, Apple TVd ning Home Podi. Apple’i juht Tim Cook ütles, et kantavad seadmed tegid möödunud kvartalis säravaima tulemuse. Samas ei avaldanud Apple, kui palju Apple Watche siiski müüdi.

Ühtlasi teatas Apple, et müüs eelmises kvartalis 11,6 miljonit iPadi, mis on 0,2 miljonit enam kui aasta tagasi. Apple tuli märtsis välja iPadi uue versiooniga, mille hind algab 329 dollarist. Samuti töötab Apple uue iPad Pro kallal, millel peaks olema iPhone Xi tehnilisi omadusi, näiteks Face ID. Apple loodab, et see aitab tõsta seadme müüki.