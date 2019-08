Hiina valuuta nõrkus viis börsid järsu languseni

Kaubandussõjas kiiret ja selget lahendust silmapiiril ei paista. Foto: AP/Scanpix

Kaubandussõda on viinud Hiina renminbi uue madalani, millele Aasia börsid reageerisid järsu langusega.

Esmaspäeva hommikul langes renminbi dollari vastu 0,8%, mis on madalaim tase alates 2008. aasta veebruarist. Languse põhjustas Donald Trumpi kommentaar, mille järgi on tema ainus kahetsus see, et ei ole tariife senisest rohkem tõstnud, kirjutab Financial Times.