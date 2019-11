Pimco: USA-Hiina esialgne lepe tuleb enne jõule

USA ja Hiina vaheline kaubandussõda on kestnud juba enam kui aasta aega. Foto: Shutterstock

USA ja Hiina vaheline “esimese faasi” kaubanduslepe võidakse sõlmida juba enne jõule, ütlesid investeerimisfirma Pimco juhid, vahendab CNBC.

Viimasel ajal on investorite optimism taolise leppe osas taandunud, sest väidetavalt pole Washington ja Peking mitmete võtmetähtsusega teemade osas üksteisele lähemale jõudnud. Hiina valitsuse allikas ütles esmaspäeval, et riik on segaduses, sest USA president Donald Trump pole nõustnud tariifidest loobuma.