Tehniline analüüs: 10 paljulubavat ostuideed

Vaido Veek Foto: Raul Mee, fotograaf

Tänasel hetkel lubab tehniline analüüs häid rikastumisvõimalusi nii kodubörsilt, aga ka piiri taha kiigates, rääkis tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tänavu kuuendat korda toimuval ja Investeerimisklubi ning Äripäeva loodud Investor Toomase koostöös korraldatud Investeerimisfestivalil.

„Võtke tehnilist analüüsi kui investoritele huvipakkuvat hinnataset, isegi kui see tundub keeruline, arvestage sellega,“ rõhutas Veek iga ostu korral tehniliste kriteeriumide olulisust. „Kui te tehnilist analüüsi järgite, siis ma garanteerin teile, et teie portfelli tootlikkus on tulevikus palju suurem, sest hea analüüs koosneb nii fundamentaalsest kui tehnilisest pildist.“