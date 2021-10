Tänasest saab märkida uut ettevõtet Tallinna börsil

Modera ASi juhatuse liige Raido Toonekurg. Foto: Raul Mee

Tänasest alates on võimalik huvilistel märkida First Northi alternatiivbörsile pürgivat automüügi tarkvarafirmat Modera.

Modera aktsiaid on võimalik märkida vahemikul 4. oktoobrist kuni 11. oktoobri börsipäeva lõpuni. Pakutava aktsia hind on 6,6 eurot, millest 0,1 eurot on nimiväärtus ning 6,5 eurot ülekurss.

