Tagasi 24.08.25, 17:51 Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid Sel nädalal köitsid Äripäeva lugejate tähelepanu enim kaks noort, kes ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku, kuid lugeda sai ka sellest, kuidas masinatööstusettevõttest varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid ja paljust muust.

Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.

Foto: Andras Kralla

Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp peavad odavpoodi Sumena , mis müüb kaupa, mille “parim enne” kuupäev on lähedale jõudnud.

Kaubanduskettidel on karmid eeskirjad, kui palju peab toidul sisseostmise hetkel eluiga alles olema. Kui toidupood läheneva kuupäeva tõttu maaletoojalt kaupa sisse ei võta, jääb see viimasele lihtsalt lattu seisma. Nii aga raisatakse tonnide kaupa kõlblikku toitu. Sumena ostab need laojäägid odavalt kokku ja müüb madala marginaaliga edasi.

Äriideesse polnud paljudel tuttavatel alguses usku. „Ema ütles, et kas saad ikka päris tööle ka nüüd pärast gümnaasiumi lõpetamist või lähed õppima,“ rääkis Lamp. Kumbagi varianti ta ei valinud. „Sumena ongi minu esimene päris ametlik töö.“

Äripäev rääkis seitsme inimesega, kes on otsinud tööd. Mõni juba möödunud aasta sügisest. Vahepeal on tulnud meeleheide peale, aga siis on nad edasi pingutanud…

Näiteks Aleksei Akulistõi oli olnud uuel ametikohal üheksa kuud, kui sai koondamisteate. See juhtus 13. märtsil. Ta võttis paariks nädalaks aja maha ning hakkas siis märtsi lõpus uut tööd otsima.

Ta võttis end arvele ka töötukassas, kust muuhulgas mainiti, et kui tal nüüd raskeks läheb ja ta palju eitavaid vastuseid saab, siis töötukassa pakub ka psühholoogilist nõustamist. “Mul seda kindlasti vaja ei lähe,” mõtiskles toona Aleksei ja arvas, et juba mais läheb ta tagasi tööle. “Ei ole mingit küsimustki.” Töö leidmine kujunes aga ootamatult keeruliseks.

Torm spordiäris

Samuti sai sel nädalal Äripäevast lugeda, kuidas Eesti spordikaubaäri tipptegija Sportlandi asutajad ning firma välismaine suuromanik tülitsevad kohtus ning mitmete kohtumenetluste taustal käivad omanike vahel läbirääkimised üksteise väljaostmiseks.

Augustikuisel hommikul kogunes Sportlandi tüli pärast Harju maakohtu saali laua taha asja arutama koguni 11 juriidilist esindajat. Vaidlusi osapoolte vahel jagub: kohtunik Moonika Tähtväli tõdes, et tekkinud on viis erinevat menetlust. Suurest tülist saate pikemalt lugeda siit.

Nädal varem teatas Nike’i taustaga ettevõtja Kristjan Luha, et omandab 16 poega spordikaupluste keti Rademar i. Juulis ostis Luha Sportlandi asutajatelt enamusosaluse osaühingus, mis opereerib Eestis, Lätis ja Soomes tänavastiilipoodide ketti Ballzy.

Nüüd rääkis Rademar asutaja Margus Juksar, et on perefirma tegemistega seotud veel mõned kuud, kuni kestab üleminekuaeg uuele omanikule.

“Isiklikult võtan pärast 33 aastat ettevõtluses aja maha ja keskendun muule – soov on tegeleda rohkem aktiivse liikumisega, septembrist alustan logistikateenuste pakkumisega oma lastelastele, keda on juba kokku viis,” ütles Juksar.

Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“

Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.

Ettevõtte juhatuse liige Sander Maripuu rääkis, et esimesed raskused tekkisid koroonaajast, sellele järgnes materjali ja tööjõukulude järsk hinnatõus ning Skandinaavia ehitusturu langus.

“Tööjõud on väga kalliks läinud, see on kardinaalselt muutnud omahinnapoliitikat. Täna on olukord ikkagi selline, et oleme Skandinaavia pakkumistega samas hinnaklassis,” märkis ta.