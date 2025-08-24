Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid

Sel nädalal köitsid Äripäeva lugejate tähelepanu enim kaks noort, kes ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku, kuid lugeda sai ka sellest, kuidas masinatööstusettevõttest varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid ja paljust muust.
- Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
- Foto: Andras Kralla
Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp peavad odavpoodi Sumena
, mis müüb kaupa, mille “parim enne” kuupäev on lähedale jõudnud.
Kaubanduskettidel on karmid eeskirjad, kui palju peab toidul sisseostmise hetkel eluiga alles olema. Kui toidupood läheneva kuupäeva tõttu maaletoojalt kaupa sisse ei võta, jääb see viimasele lihtsalt lattu seisma. Nii aga raisatakse tonnide kaupa kõlblikku toitu. Sumena ostab need laojäägid odavalt kokku ja müüb madala marginaaliga edasi.
Äriideesse polnud paljudel tuttavatel alguses usku. „Ema ütles, et kas saad ikka päris tööle ka nüüd pärast gümnaasiumi lõpetamist või lähed õppima,“ rääkis Lamp. Kumbagi varianti ta ei valinud. „Sumena ongi minu esimene päris ametlik töö.“
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid
Eesti masinatööstusettevõttes Hekotek toimus maikuus küberrünnak. Telefonikelmid tinistasid firma töötaja ja kandsid ettevõtte kontolt välja sadu tuhandeid eurosid.
Hekoteki juhi Heiki Einpauli sõnul ei mahu talle pähe, kuidas selline asi sai juhtuda. Oli ju tegemist pikaajalise ja pädeva töötajaga, keda ta usaldas. “Oleks päev enne keegi öelnud, et on selline risk, ma oleksin naernud,” sõnas ta.
Äripäev nentis juhtkirjas,
et ilmselt kuuleme me veel ja veel lugudest, kus ettevõtete muidu tublid tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad jt töötajad jäävad kelmide kavalusele alla ning lähevad tööandjale või omaloodud ettevõttele kalliks maksma.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati
Eesti on noorte töötuse poolest Euroopa absoluutses tipus, kuid tööd pole raske saada ainult noortel, vaid isegi kogenud juhtidel – uus reaalsus on saata välja sadu CVsid ja tööandja saavad valida koguni 200 inimese vahel.
Suur eeskuju on Oleg Gross
Äripäev rääkis seitsme inimesega, kes on otsinud tööd. Mõni juba möödunud aasta sügisest. Vahepeal on tulnud meeleheide peale, aga siis on nad edasi pingutanud…
Näiteks Aleksei Akulistõi oli olnud uuel ametikohal üheksa kuud, kui sai koondamisteate. See juhtus 13. märtsil. Ta võttis paariks nädalaks aja maha ning hakkas siis märtsi lõpus uut tööd otsima.
Ta võttis end arvele ka töötukassas, kust muuhulgas mainiti, et kui tal nüüd raskeks läheb ja ta palju eitavaid vastuseid saab, siis töötukassa pakub ka psühholoogilist nõustamist. “Mul seda kindlasti vaja ei lähe,” mõtiskles toona Aleksei ja arvas, et juba mais läheb ta tagasi tööle. “Ei ole mingit küsimustki.” Töö leidmine kujunes aga ootamatult keeruliseks.
Torm spordiäris
Samuti sai sel nädalal Äripäevast lugeda, kuidas Eesti spordikaubaäri tipptegija Sportlandi asutajad ning firma välismaine suuromanik tülitsevad kohtus ning mitmete kohtumenetluste taustal käivad omanike vahel läbirääkimised üksteise väljaostmiseks.
Augustikuisel hommikul kogunes Sportlandi tüli pärast Harju maakohtu saali laua taha asja arutama koguni 11 juriidilist esindajat. Vaidlusi osapoolte vahel jagub: kohtunik Moonika Tähtväli tõdes, et tekkinud on viis erinevat menetlust. Suurest tülist saate pikemalt lugeda siit.
Nädal varem teatas
Nike’i taustaga ettevõtja Kristjan Luha, et omandab 16 poega spordikaupluste keti Rademar
i. Juulis ostis Luha Sportlandi asutajatelt enamusosaluse osaühingus, mis opereerib Eestis, Lätis ja Soomes tänavastiilipoodide ketti Ballzy.
Nüüd rääkis
Rademar asutaja Margus Juksar, et on perefirma tegemistega seotud veel mõned kuud, kuni kestab üleminekuaeg uuele omanikule.
“Isiklikult võtan pärast 33 aastat ettevõtluses aja maha ja keskendun muule – soov on tegeleda rohkem aktiivse liikumisega, septembrist alustan logistikateenuste pakkumisega oma lastelastele, keda on juba kokku viis,” ütles Juksar.
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ
esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.
Ettevõtte juhatuse liige Sander Maripuu rääkis, et esimesed raskused tekkisid koroonaajast, sellele järgnes materjali ja tööjõukulude järsk hinnatõus ning Skandinaavia ehitusturu langus.
“Tööjõud on väga kalliks läinud, see on kardinaalselt muutnud omahinnapoliitikat. Täna on olukord ikkagi selline, et oleme Skandinaavia pakkumistega samas hinnaklassis,” märkis ta.
Lõppeval nädalal püüdsid tähelepanu ka need teemad:
