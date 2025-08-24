Äripäev
  OMX Baltic−0,08%297,03
  OMX Riga−0,54%914,84
  OMX Tallinn0,4%2 034,7
  OMX Vilnius0,14%1 221,09
  S&P 5001,52%6 466,91
  DOW 301,89%45 631,74
  Nasdaq 1,88%21 496,54
  FTSE 1000,13%9 321,4
  Nikkei 2250,05%42 633,29
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%93,6
  24.08.25, 17:51

Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid

Sel nädalal köitsid Äripäeva lugejate tähelepanu enim kaks noort, kes ehitasid üles äri, millesse polnud kellelgi usku, kuid lugeda sai ka sellest, kuidas masinatööstusettevõttest varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid ja paljust muust.
Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
  • Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
  • Foto: Andras Kralla
Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp peavad odavpoodi Sumena, mis müüb kaupa, mille “parim enne” kuupäev on lähedale jõudnud.
Kaubanduskettidel on karmid eeskirjad, kui palju peab toidul sisseostmise hetkel eluiga alles olema. Kui toidupood läheneva kuupäeva tõttu maaletoojalt kaupa sisse ei võta, jääb see viimasele lihtsalt lattu seisma. Nii aga raisatakse tonnide kaupa kõlblikku toitu. Sumena ostab need laojäägid odavalt kokku ja müüb madala marginaaliga edasi.
Äriideesse polnud paljudel tuttavatel alguses usku. „Ema ütles, et kas saad ikka päris tööle ka nüüd pärast gümnaasiumi lõpetamist või lähed õppima,“ rääkis Lamp. Kumbagi varianti ta ei valinud. „Sumena ongi minu esimene päris ametlik töö.“

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuidas õnnestus 18aastaselt ettevõtjaks hakanud noortel maaletoojad ära rääkida ja ärile hoog sisse lükata, saate pikemalt lugeda siit.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid
Eesti masinatööstusettevõttes Hekotek toimus maikuus küberrünnak. Telefonikelmid tinistasid firma töötaja ja kandsid ettevõtte kontolt välja sadu tuhandeid eurosid.
Hekoteki juhi Heiki Einpauli sõnul ei mahu talle pähe, kuidas selline asi sai juhtuda. Oli ju tegemist pikaajalise ja pädeva töötajaga, keda ta usaldas. “Oleks päev enne keegi öelnud, et on selline risk, ma oleksin naernud,” sõnas ta.
Äripäev nentis juhtkirjas, et ilmselt kuuleme me veel ja veel lugudest, kus ettevõtete muidu tublid tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad jt töötajad jäävad kelmide kavalusele alla ning lähevad tööandjale või omaloodud ettevõttele kalliks maksma.
Kuidas õnnetu olukord Hekotekis tekkis, saate lugeda siit.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati
Eesti on noorte töötuse poolest Euroopa absoluutses tipus, kuid tööd pole raske saada ainult noortel, vaid isegi kogenud juhtidel – uus reaalsus on saata välja sadu CVsid ja tööandja saavad valida koguni 200 inimese vahel.

  21.08.25, 17:07
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
  20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
  21.08.25, 15:14
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
  • ST
  19.08.25, 13:40
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil

Äripäev rääkis seitsme inimesega, kes on otsinud tööd. Mõni juba möödunud aasta sügisest. Vahepeal on tulnud meeleheide peale, aga siis on nad edasi pingutanud…
Näiteks Aleksei Akulistõi oli olnud uuel ametikohal üheksa kuud, kui sai koondamisteate. See juhtus 13. märtsil. Ta võttis paariks nädalaks aja maha ning hakkas siis märtsi lõpus uut tööd otsima.
Ta võttis end arvele ka töötukassas, kust muuhulgas mainiti, et kui tal nüüd raskeks läheb ja ta palju eitavaid vastuseid saab, siis töötukassa pakub ka psühholoogilist nõustamist. “Mul seda kindlasti vaja ei lähe,” mõtiskles toona Aleksei ja arvas, et juba mais läheb ta tagasi tööle. “Ei ole mingit küsimustki.” Töö leidmine kujunes aga ootamatult keeruliseks.
Aleksei ja teiste tööotsijate kogemusest ning laiemalt Eesti tööturu olukorrast saate pikemalt lugeda siit.
Torm spordiäris
Samuti sai sel nädalal Äripäevast lugeda, kuidas Eesti spordikaubaäri tipptegija Sportlandi asutajad ning firma välismaine suuromanik tülitsevad kohtus ning mitmete kohtumenetluste taustal käivad omanike vahel läbirääkimised üksteise väljaostmiseks.
Augustikuisel hommikul kogunes Sportlandi tüli pärast Harju maakohtu saali laua taha asja arutama koguni 11 juriidilist esindajat. Vaidlusi osapoolte vahel jagub: kohtunik Moonika Tähtväli tõdes, et tekkinud on viis erinevat menetlust. Suurest tülist saate pikemalt lugeda siit.
Nädal varem teatas Nike’i taustaga ettevõtja Kristjan Luha, et omandab 16 poega spordikaupluste keti Rademari. Juulis ostis Luha Sportlandi asutajatelt enamusosaluse osaühingus, mis opereerib Eestis, Lätis ja Soomes tänavastiilipoodide ketti Ballzy.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Nüüd rääkis Rademar asutaja Margus Juksar, et on perefirma tegemistega seotud veel mõned kuud, kuni kestab üleminekuaeg uuele omanikule.
“Isiklikult võtan pärast 33 aastat ettevõtluses aja maha ja keskendun muule – soov on tegeleda rohkem aktiivse liikumisega, septembrist alustan logistikateenuste pakkumisega oma lastelastele, keda on juba kokku viis,” ütles Juksar.
Torm Eesti spordiäris tuli jutuks ka nädalat kokkuvõtvas “Äripäev eetris” saates.
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.
Ettevõtte juhatuse liige Sander Maripuu rääkis, et esimesed raskused tekkisid koroonaajast, sellele järgnes materjali ja tööjõukulude järsk hinnatõus ning Skandinaavia ehitusturu langus.
“Tööjõud on väga kalliks läinud, see on kardinaalselt muutnud omahinnapoliitikat. Täna on olukord ikkagi selline, et oleme Skandinaavia pakkumistega samas hinnaklassis,” märkis ta.
Majatootjate raskustest saate pikemalt lugeda siit.
Lõppeval nädalal püüdsid tähelepanu ka need teemad:
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
100miljonilise käibega tööstuse tegevjuht kutsuti ametist tagasi
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Coca-Cola Plaza ja Postimaja lähevad leedukate kätte
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Raplamaalt pärit klassivennad ja äripartnerid Joosep Kaljula (vasakul) ning Oliver Sebastian Lamp peavad oma suurimateks ärieeskujudeks Oleg Grossi ning Sumena äripartnereid ja IT-ettevõtjaid Rene Orumani ja Mattias Mölderit.
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
  • 21.08.25, 17:07
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
  • 18.08.25, 06:00
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
  • 19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
  • 19.08.25, 13:40
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”

1
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
2
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
3
Uudised
  • 22.08.25, 06:00
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
4
Uudised
  • 22.08.25, 16:30
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks
5
Uudised
  • 22.08.25, 16:15
Tervisekassa plaanib teha edaspidi 70 miljonit eurot väiksemat miinust
6
Juhtkiri
  • 22.08.25, 06:00
Me näeme selliseid kurbi lugusid veel

Uudised
  • 24.08.25, 17:51
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Uudised
  • 24.08.25, 15:46
Venemaa Läänemere äärses sadamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju
Üks Vene lennuk suunati Tallinna
Uudised
  • 24.08.25, 13:43
Venemaal kukkus Peipsi järve droon
Droon tõenäoliselt plahvatas
Börsiuudised
  • 24.08.25, 13:16
Trumpi rahasüst ei pruugi kiibigiganti päästa
Uudised
  • 24.08.25, 06:00
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Arvamused
  • 24.08.25, 06:00
Ajakirjanik: õpime ütlema jah toredale välismaalasele
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Inteli tegevjuht Lip Bu Tan hoiatas möödunud kuul, et kui suuri kliente ei leita, võib Intel olla sunnitud lepingulisest kiibitootmise ärist loobuma.
Trumpi rahasüst ei pruugi kiibigiganti päästa
Terviseidu läheb pankrotti ja jätkab MTÜna. “Et kümme aastat tööd ei läheks kaotsi”
Oma eeskujudeks peavad odavpoe Sumena asutanud noored ettevõtjad Joosep Kaljula ja Oliver Sebastian Lamp suurärimeest Oleg Grossi või oma äripartnereid Mattias Mölderit ja Rene Orumani. Grossile tahaksid nad minna töövarjuks.
Nädala lood: noored sukeldusid Grossi eeskujul kaubandusse, Hekotekist varastati sadu tuhandeid
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Viimati süttis Venemaa Ust-Luga sadam Ukraina droonirünnakute tõttu tänavu jaanuaris.
Venemaa Läänemere äärses sadamas puhkes droonirünnaku järel tulekahju
Üks Vene lennuk suunati Tallinna
Droon kukkus alla Peipsi järve Venemaale kuuluval alal.
Venemaal kukkus Peipsi järve droon
Droon tõenäoliselt plahvatas
15. augustil Alaskal toiminud kohtumisel jagus USA ja Venemaa presidentidel üksteisele vaid kiidusõnu, nüüd asus Donald Trump Vladimir Putinit taas ähvardama.
Trump ähvardab Venemaad karistada või mitte midagi teha
Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.
  • ST
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest
Dow Jonesi tööstuskeskmine saavutas reedel uue rekordi.
Powelli kõne lükkas USA aktsiad rallima
Trumpi avaldus pani kiibitootja aktsia tõusma.
USA ostab tüki raskustes kiibitootmise gigandist
LHV Kasvukonto eksperimendis on minu ja liidri Marko Oolo vaheline kuristik nüüd juba üle 4600 euro.
Panus Hiinale viis mind jälle miinusesse
Swedbanki analüütikud prognoosivad kasumi jäämist kõrgemasse otsa, ehk 540 miljoni euro suurust EBITDAt.
Swedbank soovitab Ignitise aktsiat osta
BlackRock on panustanud 75 miljoni euro ulatuses Volvo Carsi vastu.
Riskifondid panustavad Euroopa autotootjate vastu

Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 15:12
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hiljuti avatud Pärnu kolmas sild mängis foto tegemise kohana proovitud Rolls-Royce Ghost Black Badge’i sinimustvalge olemusega kenasti kokku.
Suur lugu
  • 23.08.25, 06:00
Sinine ja Black Badge ja valge ‒ teate, Eesti meenutab mõnes mõttes Rolls-Royce’i
Dow Jonesi tööstuskeskmine saavutas reedel uue rekordi.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 00:59
Powelli kõne lükkas USA aktsiad rallima
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Uudised
  • 22.08.25, 16:58
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Tartu Hoiu-laenuühistu ja Ühisarvelduste juhatuse liige Andro Roos teeb kohalike valimiste eel aktiivselt kampaaniat, kuid Äripäeva kõnedele ja sõnumitele pole tema ja teine juhatuse liige Märt Riiner vastanud.
Uudised
  • 22.08.25, 16:30
“Selge oht finantssektorile.“ Kohus jättis makseasutusele tegevusloa alles, praeguseks
Trumpi avaldus pani kiibitootja aktsia tõusma.
Börsiuudised
  • 23.08.25, 00:26
USA ostab tüki raskustes kiibitootmise gigandist
Tartu Milli omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk paistsid mullu silma muu hulgas riigi raudteefirma Operaili ostuga.
Majandustulemused
  • 23.08.25, 18:22
Suuri tehinguid teinud Tartu ärimehed teenisid kopsaka kasumi
Julianus Inkasso juht Merle Laurimäe.
  • ST
Sisuturundus
  • 22.08.25, 10:12
Julianus Inkasso juht: tulemuslik võlanõuete menetlus algab kuulamisest

Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
Investeerimisportfell 2030
Strateeg: imelise seitsmiku asemel tasub rääkida hoopis kuuikust
00:00
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Tippkohtumine
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Hommikuprogramm
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
