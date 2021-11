Enefit Green jätkab investorite vara kergitamist

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas. Foto: Andras Kralla

Enefit Greeni aktsia on mitmendat päeva järjest teinud uusi hinnarekordeid ning huvi aktsia vastu on suur.

Täna kerkis Enefiti aktsia päevasiseselt ligi 5% ning jõudis 4,58 euro tasemele. Investorite suurt huvi näitab aktsia kauplemiskäive, mis on tänase päeva jooksul jõudnud pea 4 miljoni euroni. Seda on kõvasti rohkem võrreldes teiste ettevõtete kauplemiskäibega. Üle poole Balti aktsiate päeva käibest on tulnud puhtalt Enefit Greeni aktsiatest. Balti börsi kauplemiskäive on üle 6,6 miljoni euro. Kokku on Enefiti aktsiaga tehtud tehinguid üle 900 000 aktsiaga.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099