Tagasi ST 16.06.25, 16:01 Summus Capitali 8% intressiga võlakirjade märkimine kestab veel vaid loetud päevad Veel kuni 20. juuni pärastlõunani on jaeinvestoritel võimalik osa saada Summus Capitali avalikust võlakirjaemissioonist. Summus Capital on üks Baltikumi ja Poola kiirelt arenev kinnisvarainvesteeringute ettevõtte. Tegemist on suuruselt ühega viimaste aastate olulisematest võlakirjapakkumistest Baltikumis ning ühtlasi esimese korraga, kui Summuse võlakirju saavad märkida ka jaeinvestorid Eestis, Lätis ja Leedus.

Büroohoone Poolas

Foto: Summus Capital

Pakutavate võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 8% ning intress makstakse kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot ja lunastustähtaeg 4 aastat. Kogu emissiooni maht on kuni 30 miljonit eurot ning selle aluseks on Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospekt.

Mis on Summus Capital?

Summus Capitali grupp on 2013. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev kinnisvarainvesteeringute ettevõte ning üks valdkonna juhtivaid tegijaid Baltikumis, tegutsedes alates 2024. aastast aktiivselt ka Poolas. Ettevõttele kuulub 15 kvaliteetset ärihoonet Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Portfelli renditav kogupind ulatub üle 253 000 ruutmeetri ning varade koguväärtus ületab 500 miljonit eurot.

Summus Capitali mitmekülgsesse ja hajutatud portfelli kuuluvad kaubandus-, büroo-, logistika- ja meditsiinikinnisvara. Eestis kuuluvad portfelli näiteks Tallinna vanalinnas asuv De la Gardie kaubanduskeskus, Veerenni Tervisekeskus ning ostukeskus Auriga Saaremaal. Väljaspool Eestit kuuluvad tuntumate objektide hulka Riia ostukeskus Riga Plaza ning Vilniuses asuv Nordika kaubanduskeskus. Ettevõttel on enam kui 435 üürnikku, sealhulgas rahvusvaheliselt tuntud ettevõtted nagu KPMG, Synlab, Confido, Lindex, Rimi, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard ja Bank Pekao.

Riga Plaza Riias

Foto: Summus Capital Nordika kaubanduskeskus Vilniuses

Foto: Summus Capital

Ettevõte on saanud rahvusvahelise krediidireitinguagentuuri kinnituse reitingule BB/stabiilne. Summus Capitali tugevat krediidireitingut toetavad järgmised 2024. aasta auditeeritud tulemustel põhinevad tegurid:

Kõrge varade täituvusmäär – 98%, mis näitab portfelli tugevust ja stabiilseid renditulude allikaid;

Tugev kapitaliseeritus – 34%, mis viitab ettevõtte tugevale omakapitali osakaalule varades;

Kõrge võlateeninduse kattekordaja – 1,3x, mis kinnitab suutlikkust täita võlakohustusi;

Tugev kasumlikkus – 31,3 miljonit eurot ärikasumit 41,3 miljoni euro müügitulu juures, mis peegeldab edukat ärimudelit ja efektiivset juhtimist;

Pikk kaalutud keskmine üürilepingute kestus – 5,0 aastat, mis tagab prognoositava rahavoo ja pikaajalise stabiilsuse.

Kuidas Summus teistest erineb?

Summus Capitali käimasolev võlakirjapakkumine on oluline verstapost kinnisvarainvesteeringute maastikul, sest esmakordselt on see avatud ka Baltikumi jaeinvestoritele. Seni vaid kutselistele investoritele suunatud võimalus pakub nüüd ligipääsu mitmekesisele ärikinnisvaraportfellile, mis põhineb stabiilsel rahavool ja koosneb tuntud kaubandus-, büroo- ning meditsiinihoonetest.

„Selle emissiooniga avaneb jaeinvestoritel võimalus investeerida võlakirjaemitenti, kellel on poole miljardi eurone kvaliteetne ja hajutatud ärikinnisvaraportfell, mida iseloomustavad kõrge täituvus, tugev kapitalistruktuur, stabiilne rahavoog ja pikaajalised üürilepingud,“ selgitas LHV võlakirjaturgude juht Silver Kalmus.

Summus Capitali ärimudel ei põhine kinnisvaraarendusel, vaid pikaajaliselt rahavoogu loovate varade omamisel. Investoritele tähendab see prognoositavat ja regulaarset tulu, mida toetavad kvaliteetsed varad ning konservatiivne finantsjuhtimine. Ettevõte on pidevalt hoidnud BB/Stable reitingut ning pälvinud tugeva investorite usalduse. Näiteks 2025. aasta alguses tunnustati Summust First Northi võlakirjaturul teise koha vääriliseks parimate investorsuhete eest.

Ettevõtte fookuses on pikaajalised üürilepingud, tugevad üürnikud ja laienemine kasvavatele turgudele. Summus ei ole piirdunud ainult Balti riikidega. 2024. aasta lõpus siseneti Poola turule, ostes kaks esinduslikku büroohoonet, et tugevdada kontserni positsiooni Kesk-Euroopas.

„Meie ärimudel põhineb hästi hajutatud ja stabiilsel kinnisvaraportfellil, mis hõlmab kaubandust, büroosid, logistikat ning alates 2021. aastast ka meditsiini,“ ütles juhatuse liige Aavo Koppel. „Uue emissiooni kaudu kaasatav kapital aitab meil jätkata strateegilist laienemist ja tugevdada oma positsiooni regiooni juhtiva investorina.“

Lisaks tugevale finantsbaasile ja selgele kasvustrateegiale pöörab Summus Capital suurt tähelepanu ka jätkusuutlikkusele. Ettevõtte portfelli hoonete energiatarbimine on vähenenud 14%, säästes nii Summusele kui üürnikele üle 2,2 miljoni euro. Täna on 88,5% portfellist sertifitseeritud ning tööd keskkonnatulemuslikkuse parandamiseks jätkuvad.

Kuidas märkida?

Võlakirju saab märkida kõigi pankade kaudu, mis on Nasdaq CSD kontohaldurid. Märkimisjuhised ja emissiooni tingimused on kättesaadavad Summuse veebilehel: https://summus.ee/ee/investor/

Märkimine lõppeb reedel, 20. juunil kell 15.30

Ära jäta kasutamata võimalust liituda ettevõttega, kelle portfelli rahavoogu toetavad pikaajalised üürilepingud ning mille juhtimist iseloomustab konservatiivne finantsstrateegia ja selge visioon laienemiseks rahvusvahelistele turgudele!