Tagasi 16.06.25, 15:55 Rahakraanid keeratakse koomale: sain halva üllatuse Norra naftafirmalt Mitu kuud vindunud positsioon minu portfellis kerkis hoobilt, kui raketid Lähis-Idas lendu läksid ja nafta kallines. Kuigi hind kerkis, siis mind tabas ootamatult halb üllatus.

Positsiooni vaadates sain muidugi esimese hooga rahul olla, kuna aktsia on taas madalseisust kõrgemale tõusnud ja paari päevaga üle 12% tootlust pakkunud, kuid kontole laekunud raha nähes sain aru, et midagi on valesti.

Foto: Reuters/Scanpix

Saan endale tuhka pähe raputada, kuid Norra naftafirma Equinori tulemustesse ja uudistesse pole ma ammu sisse vaadanud ja see on mulle valusalt kätte maksnud. Seni on ettevõte olnud suurepärane dividendimaksja ja olen saanud ainult rahul olla, kui aastas kahekohaline protsent tootlust tuleb, kuid nüüd on see muutunud.