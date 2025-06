Puitmajatootja EstHus lõpetas tänavu kevadel edukalt üle viie aasta kestnud saneerimise. “Teadsime küll, et see kerge ei saa olema, aga et ta on nii raske, seda me ei osanud ette näha,” ütles ettevõtte asutaja ja juhatuse liige Janek Paabut.