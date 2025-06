Tagasi 16.06.25, 06:00 Enneolematu ettevõtete andmeladu: riik tahab suures koguses firmade andmeid töödelda Rahapesu andmebüroo (RAB) tahab hakata töötlema korraga suures koguses ettevõtete ja nendega seotud inimeste andmeid. Plaan saab aga kriitikat, kas nii suure koguse andmete analüüsiga ei võta riik liialt suuri riske.

Eesti ettevõtete ja nendega seotud isikute andmed lähevad rahapesu andmebüroo plaani järgi massina töötlemisele.

Foto: Andras Kralla

Äriregister, tegelike kasusaajate register, majandustegevuse register, maksukohustuslaste register, kinnistusraamat ja liiklusregister on need registrid, mis RABi andmekogusse lisanduks ja mida amet analüüsima hakkaks. Ligipääs on RABil nendele andmebaasidele juba praegugi, kuid riigikogus esimese lugemise läbinud seaduseelnõuga saab amet õiguse töödelda andmeid kogumis ehk tervikuna ja seostatult, selgitas asutuse kommunikatsioonijuht Õnne Mets.

Advokaadibüroo Ellex nõunik ja andmekaitse ja IT-õiguse valdkonnajuht Merlin Liis-Toomela tõdes, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on oluline eesmärk ja riigil peab olema võimalik kasutada selleks kaasaegseid digilahendusi. Murekoht on Liis-Toomela sõnul aga selles, kuidas seadusemuudatus on ette valmistatud.