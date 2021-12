Krüptokaupleja paljastab, kuidas hinnalist krüptovara leiab tasuta

Krüptovarad pakuvad võimalusi ka neile, kes loovad virtuaalrahakotte tehinguid tegemata. Foto: Reuters/Scanpix

Krüptovarade omamiseks ei pea neid tingimata ostma, vaid osal juhtudel saab neid täiesti tasuta. Krüptokaupleja Parol Jalakas kirjutab, kuidas see on võimalik, miks seda tehakse ja mida see tähendab tavalisele investorile.

Aasta on 2018 – sul on Ethereumi virtuaalrahakott, kuhu tekib iga päev erinevaid münte ja tokeneid. Sina pole neid ise soetanud, mis toimub? Kust need mündid tulevad ja kas keegi võiks, palun, rohkem kui 2 dollari eest münte mulle saata? Tegemist oli tol ajal Ethereumil põhinevate altcoin'ide (alternatiivsete virtuaalsete valuutade – toim) airdrop'iga Ethereumi rahakotti.

