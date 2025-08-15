Tagasi ST 15.08.25, 12:39 LHV aitab alustaval ettevõttel startida “LHVs saab teha stardikonto, mille saad luua juba siis, kui ettevõte on alles registreerimisel,” ütleb Marko Kiisa, LHV Panga väikeste ja keskmiste ettevõtete finantseerimise osakonna juht.

Kuidas aitab LHV Pank alustaval ettevõtjal hoo sisse saada, räägivad Äripäeva raadio saates LHV Panga väikeste ja keskmiste ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa (fotol) ja LHV B2B turundusspetsialist Johannes Kanter.

Foto: Liis Treimann

LHV stardikonto tähendab, et kui äriregister annab rohelise tule, on sul ettevõtte konto juba olemas. Ka virtuaalkaart on kohe käepärast – tasuta ja teenustasudeta. “Päev üks, kui konto on olemas, saad hakata oma äri turundama või kas või veebilehte registreerima,” lisab LHV B2B turundusspetsialist Johannes Kanter

Makseid saab vastu võtta paindlikult – pangalinkide, kaartide, osamakse või makseterminaliga. “Alustavale ettevõtjale on esimesed kuud makselahendused tasuta,” märgib Kiisa. Ja terminal ei pea olema must kast, makseid saab koguda ka telefoni või QR-koodi kaudu.

Raamatupidamise poolel aitab LHV Connect siduda konto levinud tarkvaradega nagu Merit või SimplBooks. Tšekkide paberimajandust vähendavad partnerite digiteerimislahendused.

Mis aga puudutab rahastamist, on Kiisal selge soovitus: “Ettevõtet teiste rahaga ei tasu alustada. Kõigepealt riskitakse oma nahaga – ja kui tegevus on käima läinud, saab rääkida võõrkapitali kaasamisest.” Väikese puhvri saab aga tihti ka krediitkaardist, kui ettevõtte konto liikumised seda toetavad.

Saadet juhib Hando Sinisalu.