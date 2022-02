Warren Buffetti viimane investeering läks täkkesse

Katrin Aedma: Sildaru, Pärdi ja Skype'i rahvas väärib uhket visiitkaarti

Olukordades, kus on vaja kiirelt ja mõjuvalt Eestit tutvustada, võiks Eesti visiitkaart olla vahend, mida üle andes tekib saajal huvi guugeldada, et mis maa see siin ikkagi on, kirjutab koolitaja Katrin Aedma arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

