Aasta ettevõtja Väärsi: mehitamata lahendusi tuleks riigikaitses kasutada nii palju kui võimalik

Läinud nädala lõpus Ernst & Youngi poolt Eesti aasta ettevõtja tiitliga pärjatud Milrem Roboticsi asutaja Kuldar Väärsi nendib, et praegu Ukrainas toimuv annab kinnitust, et ettevõtte valitud suund on õige.

