Tagasi 15.08.25, 16:00 Digitöötajad võtavad üle rutiinse, aga ajamahuka töö Mida AI-agendid päriselt tähendavad ja kuidas need võivad ettevõtteid aidata, avab Äripäeva raadio saates “AI faktor” Net Groupi toote Targum eestvedaja Robert Pallas.

Targumi tootejuht Robert Pallas.

Foto: Mart Valner

Robert Pallas e sõnul on AI-agent justkui tarkvaratöötaja, kes võtab endale eesmärgi ja liigub selle poole iseseisvalt, kasutades vajalikke tööriistu ja võttes tagasisidet inimestelt või teistelt agentidelt. Erinevalt tavapärastest automatiseerimistööriistadest suudab agent teha otsuseid dünaamiliselt ja kohandada töövoogu vastavalt olukorrale.

“Meie AI-agendid on nagu algtaseme digitaalsed töötajad, kes teevad väga hästi lihtsaid, kuid ajamahukaid protsesse,” kirjeldas Pallas. Näiteks e‑kaubanduses saavad agendid uurida konkurentide hindu, arvestada hooajalisust ja isegi ilmaolusid, et pakkuda müüjatele hinnasoovitusi või rikastada tootekatalooge mitmes keeles.

Saates räägime ka, kuidas AI-agendid muudavad ostlemist ajal, kui klient ei pruugi isegi veebipoodi jõuda, sest ostuotsused ja broneeringud teeb tema eest agent. See seab ettevõtetele uue väljakutse, kuidas olla nähtav ja arusaadav just AI-otsingusüsteemidele.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pallas rõhutas, et AI-agendid ei ole lihtsalt tööriistad, vaid vajavad samasugust usalduse ja koostöö kujunemist nagu uued töötajad. “Alguses annad juhiseid ja tagasisidet, aga agent ei korda sama viga kaks korda,” märkis ta.

Mida agentidelt veel tulevikus oodata, mis osa tööst jääb inimese kanda ja mida teevad agendid ning kuidas leida koht, kus oma ettevõtet optimeerida, kuuleb juba saatest.

Saadet juhib Mart Valner.