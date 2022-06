Alahinnatud aktsiad Helsingi börsilt

Rootsi ekspertide aktsiasoovitused esimese kvartali tulemuste põhjal

Rootsi ettevõtted on hakanud avaldama oma viimaste kuude tulemusi, mis on eraldanud terad sõkaldest ja toonud välja need, kes suudavad inflatsioonist hoolimata tugevat kasvu näidata. Rootsi eksperdid jagavad oma soovitusi viimaste tulemuste põhjal.