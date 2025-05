Euroopa Komisjoni transpordivaldkonna kõrgeimat ametit pidanud Henrik Hololei lahkus oma toonasest ametist 2023. aastal, mil sai ilmsiks, et ta võttis Katarilt vastu kinke ja tekitas endale seekaudu huvide konflikti. Nüüd kirjutab Politico, et Komisjon on algatanud tema suhtes distsiplinaarjuurdluse, mis hõlmab lisaks huvide konflikti küsimusele ka kahtlust, et ta näitas Katarile dokumente, mille sisu polnud avaldamiseks.