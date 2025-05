End püsimatuks hingeks nimetades, ütleb ettevõtja ja investor Priit Villemson, et ainus viis, kuidas ema sai tal kuhugi minemist takistada, oli jätta taskuraha andmata. „Peres oli raha vähe ja sain suhteliselt kiiresti aru, et pean endale ise seda tekitama, et saaksin teha, mida tahan.“