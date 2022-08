BP teenis samuti rekordilise kasumi

BP tankla Suurbritannias. Foto: Reuters/Scanpix

Briti naftahiiu BP teise kvartali kasum ulatus 8,45 miljardi dollarini – see on suurim kasum alates 2008. aastast. Positiivset mõju avaldasid nii tugevad marginaalid rafineerimisäris kui ka edukas kauplemine, mille tõttu suurendati ka dividendi, vahendab Reuters.

BP head tulemused panevad lääne suurte naftafirmade tulemuste hooajale punkti. Seni on kõigil naftafirmadel väga hästi läinud, sest energiahinnad on tänavu järsult tõusnud ning kasumid on rekordilised.

