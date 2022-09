Suur spikker: hõrgud ampsud otse kohalike investorite nina all

USA mängufirma rõõmustab edu üle Venemaal

New Yorgi aktsiaturul noteeritud USA mängutootja Roblox Corporation näeb menu Venemaal vaatamata sellele, et paljud teised mängutööstuse börsifirmad on pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse riigist lahkunud, vahendab Bloomberg.

