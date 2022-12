Esimene börsipäev peale pühi möödus rahulikult

Igor Rõtov suures aastalõpuintervjuus: üle pika aja näen ma valitsuses isiksust

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ütles, et ootab eesolevatelt valimistelt selgeid mõtteid, ja tõdes, et ettevõtlusminister Kristjan Järvani näol on viimaks ometi tegu poliitikuga, kes paistab silma ega karda vastanduda. Mõnes mõttes meenutab Järvan isegi julgeid reforme eest vedanud peaminister Mart Laari, tõdes Rõtov.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ütles, et ootab eesolevatelt valimistelt selgeid mõtteid, ja tõdes, et ettevõtlusminister Kristjan Järvani näol on viimaks ometi tegu poliitikuga, kes paistab silma ega karda vastanduda. Mõnes mõttes meenutab Järvan isegi julgeid reforme eest vedanud peaminister Mart Laari, tõdes Rõtov.