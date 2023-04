Tesla jäi esimese kvartali tulu ja kasumi ootustele napilt alla

Esimeses kvartalis tootis Tesla ligi 0,44 miljonit autot ning tarnis klientideni umbes 0,423 miljonit autot, mis on aasta varasemaga võrreldes 36% rohkem, kuid eelmise kvartaliga võrreldes vaid 4% enam. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla jäi kolmapäeval esimese kvartali marginaalide osas turu ootustele alla. Aktsia kukkus börsipäeva keskel pea 4%, kuid sulgus päeva lõpuks 2% miinuses, vahendab Reuters

Esimeses kvartalis langes autotootja brutomarginaal. Analüütikud ootasid, et Tesla teatab kvartali kohta 23,2% brutomarginaali, mis on madalam kui aasta varem rekordiline 32,9%. Siiski brutomarginaal langes 19,3%ni, mis on madalaim alates 2020. aasta neljandast kvartalist. Finantsjuht Zachary Kirkhorn lubas jaanuaris, et Tesla brutomarginaal ei lähe alla 20%.