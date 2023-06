Artikkel

Liivamägi näitab, kuidas kriise ära kasutada

Kristjan Liivamägi jagab enda investeerimisideid ja -strateegiaid praeguses majandusolukorras ning praktilisi kogemuslugusid ja näiteid enda investeerimisportfellist. Foto: Andras Kralla

“Mulle kriisid meeldivad, sest need puhastavad õhku ja inimeste mõtteviis muutub,” tunnistas investor ning majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor Kristjan Liivamägi märtsikuu Investeerimisklubi üritusel. Kriisid tõstavad tema sõnul esile inimesed ja ettevõtted, kes on elanud jätkusuutlikult, nutikalt ja targalt.

Liivamägi kinnitas, et ei soovi küll kellelegi valu, kuid oluline on teatud keerulistest kohtadest läbi käia, et saaksime tugevama vundamendi pealt edasi minna. “Kriiside ajal inimesed mõistavad, et peaks midagi teisiti tegema, et luua lisandväärtust ja oma sissetulekuid suurendada,” sõnas ta.