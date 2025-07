Rahaga ühisrahastusplatvormile lõksu jäänud investor hoiatab teisi

ST Sisuturundus 28.07.25, 16:28

Suuremat tootlust ja portfelli mitmekesistamist otsivad investorid pöörduvad üha enam välisturgude kinnisvara poole. Tundmatutele turgudele iseseisvalt investeerimine on aga aeganõudev ja keerukas, nõudes nii spetsiifilisi teadmisi kui ka paindlikku riskijuhtimist. Seetõttu on professionaalsed ühisrahastusplatvormid viimasel ajal kiiresti populaarsust kogunud – need valivad välja paljulubavaid kinnisvaraprojekte välismaal ja tagavad sujuva investeerimisprotsessi.