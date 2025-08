Tagasi 06.08.25, 16:31 Tervisekassa juht uhketest suvepäevadest: lööme kulud reedeks kokku Tervisekassa uhke tänuürituse kulud on meedias üle paisutatud, ütleb asutuse juht Rain Laane Äripäevale antud intervjuus, kuid tõdeb, et eelarvele otseselt piiri ka ette ei pandud.

Foto: Aldo Luud/Õhtuleht/Scanpix

Rain Laane märgib, et kulude kokkuhoiu ajal kõvasti pingutanud töötajaid tuleb tänada ning sellega ühtlasi pingutada, et olla erasektoriga tööjõu nimel võideldes konkurentsivõimeline.

Samuti otsustas Tervisekassa nõukogu aprillis maksta asutuse neljale juhatus liikmele tulemustasuks nende kahe kuu ametitasu, Laanele ligi 20 000 eurot ja teistele ligi 17 000 eurot.

Delfi ja Postimees on sel nädalal kirjutanud, et rahahädas Tervisekassa pidas suvepäevi oma töötajate ja nende pereliikmetega Valgamaal Taagepera lossis. Tervisekassa ei ole meediale seni avaldanud, kui palju pidustused maksma läksid, kuid on spekuleeritud 100 000 euro suurustest kuludest. Rain Laane ütleb nüüd, et kulud avaldavad nad reedel ning 100 000 euroni need ei küündi.

Jätkub intervjuu Tervisekassa juhi Rain Laanega: