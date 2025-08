Tagasi 04.08.25, 17:03 Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju Eesti probleem on selles, et valitsus ei tegele raha puuduse juurpõhjuse ehk liiga suurte kuludega, ütles ettevõtja, Alexela suuromanik Heiti Hääl saates „Kuum tool“.

Heiti Hääl tahab riigilt garantiisid.

Foto: Liis Treimann

Heiti Hääle meelest on liiga vähe räägitud sellest, kuidas statistikaameti viga inflatsiooni arvutamisel paisutas riigi kulusid. Osa riigi kuludest on seotud just tarbijahinnaindeksiga. „Alates igasugustest rendihindadest, pensionidest. Neid indekseeritud kulusid on küll ja veel, ja keegi ei keera seda tagasi,“ ütles ta. „Sellega on tehtud Eesti majandusele korvamatut kahju. Aga päeva lõpus süüdi pole keegi. Lihtsalt – ups, läks sedamoodi!“