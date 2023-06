Täna lõpeb Grab2Go aktsiate pakkumine

Madis Müür kaotas Ampleriga pea kaks miljonit eurot

Iduinvestor Madis Müür ütles, et Amplerisse sisse pandud raha on ta ettevõttest kätte saanud, ent kui võrrelda tipu ja põhja hindu, on potentsiaalselt kadunud suisa kaks miljonit eurot kasumit.