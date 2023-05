Madis Müür kaotas Ampleriga pea kaks miljonit eurot

Iduettevõtetesse lähiajal Madis Müür (keskel) enam raha panna ei plaani, kuna turu huvi on täielikult kadunud. Foto: Liis Treimann

Iduinvestor Madis Müür ütles, et Amplerisse sisse pandud raha on ta ettevõttest kätte saanud, ent kui võrrelda tipu ja põhja hindu, on potentsiaalselt kadunud suisa kaks miljonit eurot kasumit.

Müür on erinevate voorudega Amplerisse investeerinud kokku suurusjärgus 70 000-80 000 eurot ning lisaks ostudele on ta vahepeal osalust veidi ka vähendanud. "Ega üheski varaklassis tasu võib-olla buumi tipu hindade külge ankurduda," sõnab ta.