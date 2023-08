Elmo Rent laienes Helsingi tänavatele: "See on põhjus, miks kogukonnalt väikelaenu küsime"

Häkkerid varastasid Eesti krüptofirmalt kümneid miljoneid: "Anname klientidele tagasi kõik, mis võlgneme."

Eestis paiknev krüptoettevõte CoinsPaid on langenud häkkerite ohvriks – ründajad varastasid kümneid miljoneid dollareid. Ettevõte ei välista, et rünnaku põhjuseks oli nende Ukraina-meelne hoiak – jäljed viivad Põhja-Koreasse, mis on üks Venemaa väheseid järelejäänud liitlasi.

