Raadiohommikus: vahetuid investeerimisjutte Ameerikast ja palju muud

Äripäeva raadio veetis kevadise nädalavahetuse aga hoopis Tartus. Sealt toome kuulajateni põnevat ja üllatuslikku kuulamist, sest lõppenud nädalal jagus tudengipealinnas melu ja sündmusi kamaluga.

Hommikut veavad Joonas-Hendrik Mägi ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00 – 12.00 “Obskuurne majandus”. Pediküür lehmadele tegi ühest šoti mehest rikka inimese. Seda muidugi ei kutsuta lehmade maailmas pediküüriks, vaid värkimiseks.

Lehmade sõrgade seiskord mõjutab otseselt piimatoodangut. Šoti mees Graeme Parker eht The Hoof GP tegi sellest tohutu interneti sensatsiooni, nii et tema YouTube'i kanal on kõige populaarsem põllumajanduslik sotsiaalmeediakanal maailmas. Mis ometi on lehma sõrgade hööveldamises nii paeluvat? Kuulake saatest "Obskuurne majandus", saatejuht on Linda Eensaar.

11.00 – 12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on otsesaates kohal Kuumal toolil on otsesaates kohal Tallinna tehnikaülikool i rektoriks kandideerivad Tiit Land ja Tarmo Soomere. Selgitame debati kaudu praeguselt rektorilt, professor Tiit Landilt ning akadeemikult Tarmo Soomerelt välja nende vaated ülikooli rollile Eesti majanduskasvu ja ekspordivõimekuse edendamisele ning ka ülikooli juhtimisele. Saadet juhib Lauri Leet.

13.00 – 14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Räägime kergprogrammeerimisest ehk low-code’ist, mis on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Kui klassikaline programmeerimine eeldab koodijuppide kirjutamist, siis low-code platvormidel saab rakendusi teha visuaalse redigeerijaga, programmeerimise oskust pole vaja.