Tagasi ST 05.05.25, 07:00 KIK annab toetust pakendijäätmete ja toidukao vähendamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) on avatud toetus, mille eesmärk on vähendada Eestis pakendijäätmete teket ja toidukadu. Toetusega saab muuta pakendeid kestliku disaini abil paremini ringlussevõetavaks, asendada ühekordseid pakendeid korduskasutuslahendustega, luua digilahendusi, mis aitavad planeerida toidukoguseid ja rajada toidujagamiskappe.

Viljandi pärimusmuusika festivali korduskasutatavad joogitopsid.

Foto: Kärt Suurlaht

„Endiselt läheb Eestis liiga palju kasulikku materjali kaotsi. Toetusega võtame luubi alla toiduülejääkide targema kasutuse, samuti pakendivaldkonna innovatsiooni. Pakendijäätmete teemal kõlab üksjagu skepsist, aga tegelikult lausa kolmveerand meie pakendijäätmetest jõuab uutesse toodetesse. Seda taset parandab veelgi jäätmereform,“ lausus Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo. „Kuigi mõned ettevõtted on pakendidisainis juba mõelnud mitmekordsele kasutusele ning võimalustele ringlussevõtuks, siis laiema konkurentsivõime parandamiseks oodatakse riigi tuge. Tänu Euroopa Liidu rahastusele saame nende investeeringutega aidata.“

„Eestis tekib aastas umbes 167 000 tonni toidujäätmeid – selle kogusega saaks kahekordselt täita Tallinna lauluväljaku lava,“ sõnas KIKi ringmajanduse valdkonnajuht Rita Jürmann. „Pakendijäätmeid tekib aastas ligi 200 000 tonni ja Eesti on eesmärgiks võtnud, et 2030. aastaks on kõik Eesti turule lastavad pakendid kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad. Toetame projekte, mis aitavad vähendada ressursside raiskamist, plastpakendite kasutuse vähendamist ning parandavad nende ringlussevõetavust.“

Toetust antakse:

1. Ringse pakendidisaini edendamiseks. Toetust saab taotleda pakendiliinide soetamiseks või väljavahetamiseks, et võtta kasutusele ringlussevõetavad pakendid või pakkematerjalid. Terviklahenduse loomisel toetatakse ka uue pakendidisaini loomist. Toetuse suurus on 50 000 – 500 000 eurot projekti kohta.

2. Korduskasutuspakendite süsteemide loomiseks ja laiendamiseks. Toetust saab taotleda korduskasutuspakendile üleminekuks, sealhulgas tagastamise ja logistikataristu arendamise investeeringuteks. Toetuse suurus on 50 000 – 2 000 000 eurot projekti kohta.

3. Toidujäätmete tekke vähendamiseks või vältimiseks mõeldud tegevusteks. Näiteks saab toetust taotleda toidujagamiskappide või teiste jagamislahenduste rajamiseks, aga ka tehnoloogiliste lahenduste elluviimiseks, mis aitavad planeerida toidukoguseid või optimeerida toidu ladustamise ja tarbimise protsessi. Toetuse suurus on 10 000 – 200 000 eurot projekti kohta. Taotleja saab olla äriühing, kohalik omavalitsus või selle hallatav asutus, kohalike omavalitsuste liit, mittetulundusühing või sihtasutus. Taotlusvooru eelarve on viis miljonit eurot. Toetuse osakaal sõltub projekti elluviimise asukohast, elluviija suurusest ja abiliigist, mille alusel toetust küsitakse.

, kust leiab ka ringmajanduse toetuste infopäeva materjalid. Toetuse tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel kaudu kuni vooru eelarve ammendumiseni. Toetust saab taotleda e-toetuse keskkonna

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.