Võlakirjad võluvad tavapäratu tootlusega

Eestis on viimasel ajal palju elevust tekitanud LHV oma uue võlakirjaga. Foto: Andras Kralla

Võlakirjade peale on vähegi riskialtim investor ikka nina kirtsutanud, ja seda põhjusega, sest nende intressid on olnud vaid veidi paremad kui täht­ajalisel hoiusel. Kuid tänavu muutus kõik.

Intressimäärad on järjepanu tõusnud ning aastaga on rahale tekkinud taas hind, mistõttu näiteks USA riigi võlakirjad pole sel sajandil nii kõrget tootlust pakkunudki. Samas on väga põhjendatud lootus, et tänavu saab inflatsiooni taas kontrolli alla. See kõik tähendab, et võlakirjadega võib investor reaalselt tootlust teenida.