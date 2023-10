Balti indeksid lõpetasid börsipäeva kerge langusega

Maade hindamine toob juurde kümneid tuhandeid maamaksu maksjaid

Maksu- ja tolliameti teatel on möödunud aastal tehtud korralise maade hindamisega seoses on hüppeliselt tõusnud nende inimeste hulk, kelle maamaks on üle 5 euro, mis tähendab, et amet väljastab neile maksuteate.

