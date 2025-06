Tagasi 14.06.25, 07:30 Kaks korda läbi põlenud ükssarviku asutaja Sten Saar ei usu töö- ja eraelu tasakaalu „Kahel korral on olnud nii, et õhtul koju minnes mõtlen, et homme mul enam ettevõtet ei ole,“ meenutab Londonis tegutseva Eesti kuuenda ükssarviku ehk üle miljardi dollari väärt kindlustusäri Zego tegevjuht ja üks asutajatest Sten Saar.

Näiteks koroonakriisi ajal kadus kolme nädalaga 80% ettevõtte tulust ja raskes seisus firma asus suurelt koondama.

„Kui kahe kuu pärast taas kohad avati ja tellimusi hullumeelselt tuli, siis kasvasime kordades kiiremini kui enne, võtsime suure rahasüsti ja tegime roppu moodi palkamisi. Teekond on hästi üles-alla olnud – kui on kõrghetked, siis need on ülikõrged, aga madalad on ikka depressiivselt madalad,“ võtab Sten Saar kokku, mida ta enda töö juures enim naudib.

Tööd ja sellega kaasnevat stressi on küll väga palju, aga teisalt ei saa Saar ilma selleta, tunnistab ta. “Kui käisin hiljuti nädalasel puhkusel, siis viiendal päeval olin juba mööda seinu üles ronimas, et saaks ometi tööle tagasi,“ lisab ta. Kuigi töönarkomaan on eesti keeles kehva maiguga, siis töösõltlane on ta enda sõnul kindlasti, töötades umbes 12 tundi päevas ja nii 5–6 päeva nädalas.

Kõik algas Türilt