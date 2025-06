Tagasi 14.06.25, 10:01 Kaspar Oja: hinnad pole nii palju kasvanud, kui inflatsioon näitab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja nendib, et ehkki Eestis on toidukaupade hinnatõus Euroopa keskmisest kiirem, pole see ometi nii suur, kui statistikast paistab.

Toidupood

Foto: Andras Kralla

Pandeemiast alguse saanud kiire hinnatõus on kasvatanud mõne aastaga toidukaupade hinda rohkem kui veerandi võrra. Alates sellest ajast on turuosalised ja tarbijad püüdnud aru saada, kus kohast see hinnatõus õieti pärineb. Üha rohkem näidatakse näpuga kaupmeeste peale.

Kui kunagi oli kaupmehe marginaal kolmandik, siis nüüd on see tõusnud pooleni. Teisisõnu võiks paika pidada hüpotees, et poekaupade hinnatõusu suurim osa tuleb just neilt.

"Aga pool on ta sisseostuhinnast ehk lõpphinnast on ta kolmandik – ja see pole kasum, vaid ka kõik kulud, mida kaubandusettevõtted kannavad," rõhutas Kaspar Oja "Äripäeva arvamusliidri" saates. "On muidugi küsimus, kas need [kulud] on mõistlikud."

Oja sõnul tuleb tõsiselt küsida, miks tunnevad kaupluseketid, et neil on mõistlikum laieneda, kui olemasolevates kauplustes hindadega konkureerida.

Ta rõhutab, et kui tootjahinnad on kasvanud Eestis Euroopaga sarnases tempos, siis tarbijahinnad keskmisest kiiremini. Ja ometi ei pruugi see hinnatõus olla nii kiire, kui statistikaamet teatab.

Miks täpselt, Oja intervjuus selgitas. Küsis Indrek Lepik.