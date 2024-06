Uued uudised tõstsid Nvidia aktsiat

Nvidia tegevjuht Jensen Huang avalikustas pühapäeval Taiwanis ettevõtte tulevasi plaane. Foto: Reuters/Scanpix

Nvidia aktsia tõusis esmaspäeval pärast seda, kui ettevõte avalikustas info järgmise tehisintellekti kiibi kohta, vahendas Yahoo Finance.

Ettevõtte tegevjuht Jensen Huang avaldas pühapäeval Taiwanis Taipeis Computexi konverentsil peetud ettekandes info, et 2026. aastaks kavandatud kiip on nimetatud Rubiniks. See on nimetatud ameeriklanna Vera Rubini järgi, kes aitas avastada tumeainet.