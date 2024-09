Tagasi 18.09.24, 11:54 Läbimurre andis Hiina kiibiaktsiatele hoo sisse Hiina kiibiaktsiad tõusid pärast kodumaiste pooljuhtseadmete arendamisel saavutatud läbimurret, mis võib aidata USA sanktsioonidest üle saada.

Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) tõusis uudiste valguses pea kaks protsenti. Foto: Äripäev/Scanpix

Changchun UP Optotech Co. tõusis päeva jooksul 10%, samas kui Sai Micro Electronics Inc. kerkis koguni 5,3%. Semiconductor Manufacturing International Corp. tõusis 1,9% ja Naura Technology Group Ltd. tõusis vähem kui 1%.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun