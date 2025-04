Tagasi 25.04.25, 11:10 Harju Elektri juht: kaubandussõda võib meid ka positiivselt mõjutada Harju Elekter Groupi juhatuse esimees Tiit Atso ei välista, et USA presidendi Donald Trumpi vallandatud tollisõda võib tuua neile ka positiivseid arenguid. Tariifide vastu midagi konkreetset ette võtta on tema sõnul keeruline.

Harju Elekter Grupi juhatuse esimees Tiit Atso

Foto: Andras Kralla

“Meil on väga keeruline midagi ette võtta. Oma tootmishinda me ju tollisõja tõttu madalamaks ei saa, me peame ikka tootma hästi, efektiivselt ja kiiresti,” mõtiskles Atso ja lisas, et uute suurklientide otsimine on ettevõttes pidev töö.

Intervjueeris Jana Saarkoppel.