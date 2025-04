Tagasi 25.04.25, 16:00 AI faktor: tehisaru peab juhtima nagu inimest Me kipume tehisaru liigitama masinate klassi, aga seda peaks juhtima samade meetoditega nagu inimesi, leiab Mobichecki juht Martin Rajasalu.

Mobichecki juht Martin Rajasalu ja Ernst & Young Eesti auditiosakonna partner Erki Usin räägivad Äripäeva raadios tehisarust juhtimises.

Foto: Andres Laanem

“Miks me arvame, et masin teatud tingimustel ja teatud raamides ei ole meie intellektiga samaväärne, kui selle õpiprotsess on samasugune? See ongi ju intellekti mõte. Juhtimismeetodid peavad olema ka samad nagu inimestega – usalda, aga kontrolli,” leiab Martin Rajasalu Äripäeva raadio saates “AI faktor”.

Ernst & Young Eesti auditiosakonna partner Erki Usin aga ei näe veel, et ettevõtete nõustamist ja auditeerimist saab teha tehisaruga efektiivselt, sest see nõuab väga palju taustateadmisi. Sellegipoolest teeb tehisaru juba taustatöid ka nende juures.

“Meie valdkond on klassikaline keskaegne õpipoiss-sell-meister-struktuuriga. Kui oled teinud erinevaid asju umbes kümme aastat, siis juba oskad. Mida on hästi lihtne tehisintellektile anda, on need esimesed kümme aastat. Aga kust sa võtad pärast neid 10aastase kogemusega inimesi?” tõstatab Usin potentsiaalse tulevikumure.

Saates tulebki pikemalt juttu juhtimisest ja tehisaru efektiivsest kasutamisest, et juht saaks keskenduda meeskonna juhtimisele.

Kas tehisaru võiks mingil hetkel teha ise juhtimisotsuseid, mis parameetreid peaks selleks täitma ning miks kümnend tagasi tehtud ennustus inimaudiitorite kadumisest pole siiani täide läinud, räägivad saates Ernst & Young Eesti auditiosakonna partner Erki Usin ja Mobichecki juht Martin Rajasalu.

Saatejuht on Mart Valner.